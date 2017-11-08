Руководитель управления ФАС по Крыму найден мертвым

Руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Вероятно, Кураев свел счеты с жизнью", - цитирует своего источника "Интерфакс". Он возглавлял крымское управление ФАС с 2014 года.

Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 1999 году - Всероссийскую академию внешней торговли. С 1996 года работал в органах внутренних дел.