В Петербурге и Ленобласти вечером 7 ноября наблюдали северное сияние. Красивыми снимками поделились сразу несколько фотографов в социальной сети «ВКонтакте».

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Красивое природное явление удалось снять в том числе фотографу из Петербурга Григорию Мирошникову. Сияние было видно около 21-22 часов. «Северное сияние только что над Петербургом. Я как всегда пропустил все самое интересное, захватил только краешек. Зато не выходя из дома», - написал он на своей странице «ВКонтакте».

Полярное сияние также заметили и в Ленобласти. Об этом сообщают в группе «Охотники за сиянием (aurora hunters)» в социальной сети «ВКонтакте». «Около 21:30, очень ярко было, но недолго. Впервые на нашей широте увидела над головой», - пишет фотограф Ксения Ермишина.

Ленобласть 7 ноября. Фото: Ксения Ермишина / vk.com/aurora_hunters