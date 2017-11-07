Шесть протечек на станции метро "Спортивная-2" устранят к 15 декабря. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, сообщает "Фонтанка.ру".

По его словам, все дефекты на "Спортивной-2" должны были быть устранены еще в марте текущего года, однако количество протечек в перегоне с траволатором только выросло – с пяти до шести.

Течи появились на объекте еще в начале строительства станции. По словам "Метростроя", для их ликвидации необходимо ограничить работу тяжелой техники на подъезде к Тучкову мосту, которая занята на ремонте переправы. Мост должны открыть 18 ноября.