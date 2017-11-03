Петербуржцы смогут увидеть яркий звездопад и соединение двух планет. Два необычных астрономических явления будут видны в европейской части России в ноябре, рассказали в Московском планетарии.

Один из самых ярких звездопадов года - Леониды - можно будет наблюдать с 9 до 22 ноября. При этом пик придется на ночь с 17 на 18 ноября, когда ожидается около 20 метеоров. Лучше всего звездопад наблюдать за пределами города.

Кроме того, 13 ноября, перед восходом Солнца можно будет увидеть соединение двух планет - Венеры и Юпитера.