Опрос: Лишь 12% россиянин точно знают название Дня народного единства

Лишь 12% россиянин точно знают название праздника Дня народного единства, который ежегодно празднуют 4 ноября. О том, что это праздник связан с единением нации, сказали 30% респондентов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

По словам трети россиян (36%), в День народного единства они "испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны". В то же время 48% воспринимает этот день как обычный выходной.

Значимость таких праздников, как День народного единства, День России признают 79% участников всероссийского телефонного опроса. Он был проведен 19-21 октября среди 1800 респондентов.