Смольный предложил молодежи слушать радио вместо митингов. Об этом заявил на слушаниях в Законодательном собрании заявил заместитель председателя комитета по законности, правопорядку и безопасности Валерий Белоцерковский, пишет «Росбалт».

Речь шла о местах для митингов в Северной столице. По словам Белоцерковского, сейчас в Петербурге имеются четыре «гайд-парка» для выражения общественного мнения - в Удельном парке, Полюстровском парке, Южно-Приморском парке, а также в саду им. 30-летия Октября.

«Эти места полностью соответствуют требованиям федерального закона. В Петербурге хорошая транспортная доступность, при желании можно добраться на любую окраину города, но и, извиняюсь за выражение, на окраину Ленобласти. Необходимо думать об удобстве жителей города, а не незначительной части людей, которые не согласны с политикой государства. К тому же, если их идеи представляют интерес, они будут услышаны в любом случае. Сегодня помимо митингов развиты другие формы общения с аудиторией, в том числе с молодежью - платформа интернет, платформа радио», - отметил Белоцерковский.

По словам чиновника, речи об образовании площадки для митингов в центре города пока не идет. «Такое решение принято, чтобы избежать провокационных мероприятий подобных тому, что было проведено 7 октября. В перспективе, если бы организаторы этих мероприятий смогли бы убедить власть, что они управляют теми людьми, которые к ним приходят, то встал бы вопрос о предоставлении другой площадки, но это только мое мнение», - также добавил Белоцерковский.

При этом петербургский омбудсмен Александр Шишлов привел пример отказа в проведении акции без предоставления альтернативной площадки. Такой отказ комитет по законности выписал сторонникам Алексея Навального, пытавшимся согласовать митинг 7 октября.