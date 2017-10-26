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Распространение огня на бывшем заводе "Красный треугольник" остановлено

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© Фото: vk.com/spb_today
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    О пожаре на Обводном канале, 138, стало известно около 18:00.

    Распространение огня на бывшем заводе "Красный треугольник" остановлено. О пожаре на Обводном канале, 138, стало известно около 18:00, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    "Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Причины пожара устанавливаются, на месте работает дежурный дознаватель", - уточнили в ведомстве.

    Сейчас спасатели продолжают проливать и разбирать конструкции. Не месте происшествия работают 17 единиц техники и 65 огнеборцев.

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