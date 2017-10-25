Депутаты ЗакСа одобрили отмену транспортного налога для семей с тремя детьми

Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтение одобрили отмену транспортного налога для семей с тремя детьми. Об этом сообщает АБН.

«У нас сейчас льготы по уплате транспортного налога предоставлены многодетным семьям, которые имеют четыре и более детей, а наш Социальный кодекс подразумевает под многодетной семьей трое и более детей», - пояснил инициативу глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Одобренный законопроект распространяет льготу на семьи с тремя детьми. Таких семей в Петербурге 29 тысяч, выпадающие доходы бюджета могут составить 150 млн рублей, сообщил Тетердинко. Частично - на 50 млн рублей - возместить их планируется за счет повышения налога на объекты роскоши (яхты, дорогие гидроциклы от 100 л.с. и прочее).

Повышение налоговой нагрузки на владельцев гидроциклов вызвало негативную реакцию лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова. Он считает, гидроциклы - практически равны мотоциклам, но в налоговом законодательстве они получаются не равными. «У вас что, Олег Александрович, много гидроциклов?» - задал вопрос спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, однако Капитанов не ответил.