Экономическая полиция пришла с обысками в комитет по здравоохранению Петербурга утром 25 октября. Правоохранители изымают документы в связи с уголовным делом «мошенничество» по поставке дорогих лекарств для онкологических больных. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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В Петербурге на протяжении многих лет действует городская программа «Онкология». Она подразумевает финансирование закупок лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Средства на обеспечение препаратами по этой программе направляются в медицинские учреждения, а они, в свою очередь, закупают лекарства по потребности.

Комитет по здравоохранению организовывает закупки и приобретает лекарства только по онкогематологии – для страдающих онкологическими заболеваниями крови. Ежегодно на лечение петербуржцев с этой патологией в амбулаторных условиях комитет закупает препараты на сумму около 400 млн рублей. Всего на онкопрепараты ежегодно расходуется более двух млрд рублей.

«Комитет работает в плановом режиме. Правоохранители занимаются своим делом. Что касается лекарственных препаратов по государственным программам помощи больным онкологией, то очень хорошо, что за этим следят», - заявил новый председатель комитета по здравоохранению Михаил Дубин, назначенный на эту должность 3 октября.

По данным «Фонтанки.ру», обыск по этому уголовному делу в комитете - не единственный. Издание сообщает, что аналогичные мероприятия проходят одновременно еще в нескольких регионах России.