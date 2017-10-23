На митинг обманутых дольщиков в Петербурге вышли всего несколько человек. Остальные желающие просто не смогли найти место проведения акции. Об этом рассказали сами дольщики.

"Нас загнали на пустырь без асфальта и без нормального адреса. Из 19 заявленных ЖК пришли 7, а дольщики и пайщики трех ЖК не смогли даже с навигатором найти, место митинга. Этот участок 32 на Карповке раньше был местом складирования маломерных судов и удален от пешеходных маршрутов", - написали активисты движения на своей странице "ВКонтакте".

Организацией акции занимались пострадавшие от ГК "ЛенСпецСтрой" и других застройщиков, однако проблемой стало выделенное Смольным место для проведения митинга.

Несмотря на малочисленность акции, активисты все же развернули свои плакаты с призывами к администрации и устроили на участке палаточный флеш-моб. Уже во второй раз дольщики ожидали приезда вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, который на мероприятии так и не появился.