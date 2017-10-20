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Правительство предложило в четыре раза увеличить штрафы в системе «Платон»

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Соответствующий законопроект 19 октября внесен с Госдуму.

Правительство предложило в четыре раза увеличить штрафы в системе «Платон» - с 5 до 20 тыс. рублей. Соответствующий законопроект 19 октября внесен с Госдуму.

В документе говорится, что увеличение штрафа «предусматривается не в качестве фискальной функции, а служит для стимулирования владельцев транспортных средств к соблюдению законодательства РФ».

Новый размер штрафа рассчитан исходя из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию тяжеловесный автомобиль за сутки пути, увеличенной в 4,5 раза. Расчет сделан исходя из тарифа в 3,73 рубля за километр.

Система «Платон» официально работает в России с 15 ноября 2015 года. Она предназначена для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики уже два года выступают против новых сборов. В 2016 году они провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. На этом протест не прекратился - водители добиваются полной отмены сборов.

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