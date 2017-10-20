Задержан глава петербургского «филиала» террористов ИГ

Задержан глава петербургского «филиала» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, оперативники помешали рекруту из Северной столицы пройти заграничный курс «молодого боевика». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на неназванные источники.

Местную ячейку ИГ «обезглавили» 19 октября в Кингисеппе, именно там проживал 33-летний гражданин Таджикистана, который был главой петербургского «филиала». По версии следствия, он занимался преимущественно вербовкой, а рекрутов подыскивал и убеждал через мессенджеры, в том числе через официально заблокированную в РФ интернет-рацию Zello.

При обыске у таджика нашли не только исламскую литературу и пистолет с патронами, но и 50 грамм растительного наркотика. Также из его квартиры забрали весы, технику и средства связи.

Одного из будущих боевиков полиция нашла в Невском районе Петербурга. На Шлиссельбургском проспекте оперативники задержали мужчину 28 лет. По предварительно информации, он готовился к поездке на подконтрольную террористам территорию, где собирался пройти военную подготовку в лагерях «джихадистов».

Оба молодых человека задержаны на двое суток по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.