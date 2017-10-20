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В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"

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© Фото: Максим Блинов / РИА "Новости"

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Кроме того, с сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД начали работать по новому регламенту.

В Госдуму 20 октября внесен законопроект о "народных инспекторах". Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, видеозаписи нарушений ПДД, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства - штрафы будут выписываться без составления протокола.

При этом авторам видеороликов не удастся сохранить анонимность — им придется предоставлять свои данные. Чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданину нужно будет иметь аккаунт на "Госуслугах", пишет "Газета.RU".

На видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специальное приложение, которое можно будет скачать бесплатно. По замыслу властей, это поможет исключить привлечение к ответственности невиновных с помощью монтажа, который возможен при обычной видеосъемке на мобильный телефон.

После того, как видеозапись будет загружена на сайт, ее в автоматическом режиме отправят в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Кроме того, с сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД начали работать по новому регламенту. Например, он отменяет выдачу справок о ДТП, которые необходимо было получать для страховых выплат.

Теперь наряды ДПС разместят в наиболее аварийно опасных местах на дороге, однако патрульная машина должна быть хорошо видна всем участникам дорожного движения. При остановке автомобиля полицейский обязан назвать своё имя и объяснить причину остановки.

Из новой версии документа исключили норму об изъятии водительского удостоверения у нарушителя в случае ДТП. Виновник аварии теперь сам в течение трех дней должен сдать документ в подразделение ГИБДД. Сотрудники ведомства должны теперь вести съемку своих действий на камеру, так же могут поступать и сами водители.

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