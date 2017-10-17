В Google Maps появились карты планет Солнечной системы и их спутники. О новом обновлении приложения говорится в блоге американской компании.

«Исследуйте ледяные равнины Энцелада, где Cassini обнаружил воду под поверхностью спутника, что свидетельствует о признаках жизни. Загляните под толстые облака Титана, чтобы увидеть озера из метана. Осмотрите массивный кратер Мимаса - хоть он и выглядит как что-то из научной фантастики, это спутник, а не космическая станция», - отметили в Google.

В работе над обновлением использовались фотографии зонда Cassini, запущенного 20 лет назад для исследования Сатурна и его многочисленных спутников. Миссия Cassini завершилась в сентябре 2017 года.

Кроме того, в их обработке принимал участие художник Бьёрн Йонссон, который также создавал изображения для NASA и Европейского космического агентства (EKA).

«Во время своей миссии Cassini сделал и отправил на Землю около полумиллиона фотографий, которые позволили ученым впервые так точно воссоздать далекие миры. Теперь вы можете посетить эти места, а также другие планеты и спутники, с помощью Google Maps на вашем компьютере», — сообщает Google.

В обновление Google Maps были включены карты 16 небесных тел, в том числе планеты Марс, Плутон, Венера и крупнейший спутник Сатурна Титан.