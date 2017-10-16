Петербуржцы смогут увидеть яркий звездопад Леониды. Это последний шанс полюбоваться космическим зрелищем в 2017 году, сообщается на сайте Blog Fiesta.

Активность звездопада Леониды придется на 15-21 ноября, а самый пик ожидают 17 ноября. Метеоры Леониды будут исходить из созвездия Льва, что и дало название звездопаду.

Звездопад Леониды - уникальный феномен, который имеет ярко выраженную цикличность и достигает своего пика примерно каждые 33 года. В это время можно наблюдать сотни метеоров в час - до 50 вспышек в секунду, однако в этом году он таким ярким не будет.

Захватывающее дух астрономическое шоу ученые ждут только через 31 год. Тем не менее терпеливый наблюдатель сможет увидеть довольно яркие метеоры: если удалиться от городской засветки, то для наблюдения даже не понадобятся точные приборы.