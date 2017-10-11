Россияне назвали самое интересное ноу-хау. Исследование интереса к технологическим новшествам провела Высшая школа экономики, пишет РБК.

Большинство опрошенных (46%) отметили, что хотели бы воспользоваться услугами дистанционного общения с врачом (в анкете под этим подразумевалась возможность коммуникации с медперсоналом с использованием специального оборудования взамен посещения поликлиники), причем 35% респондентов готовы за это платить.

Также высокий интерес у участников опроса вызвал «умный дом» (оборудование или система, позволяющие с минимальным участием человека управлять освещением, энергопотреблением и бытовой техникой в квартире или доме): попробовать его хотели бы 42% респондентов, при этом 36% готовы платить за него.

Треть опрошенных заинтересовались роботом-помощником (человекоподобным роботом, которого можно было бы использовать, например, для работы по дому, ухода за больными и т.д.), 27% готовы платить за такую машину.

Авторы исследования отмечают, что интерес к новым технологиям заметно варьируется в зависимости от возраста респондентов. Наибольшее внимание ко всем перечисленным инновационным решениям проявили лица в возрасте 16-30 лет, наименьший - старше 61 года. Лишь услуга дистанционного общения с врачом показалась одинаково интересной для представителей почти всех возрастных групп.

Распределение участников по возрасту, месту проживания и уровню доходов показало, что спрос на новые технологии наблюдается прежде всего в высокодоходных группах, среди лиц, проживающих в городах, где более 500 тыс. жителей, имеющих высшее образование. «Представители среднего класса являются основными проводниками развития цифровой экономики в стране», - делают вывод авторы исследования.