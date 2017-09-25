В Петербурге 25 сентября днем будет тепло и без осадков. Температура воздуха днем - от 15 до 17 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Небольшая облачность. Без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер восточных направлений 2-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится, - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 06:49, закат будет в 18:51. После заката температура воздуха опустится до плюс 11 градусов, ночью будет тоже без осадков.