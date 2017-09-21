Станцию метро "Площадь Восстания" открыли после проверки пакета с хлебом. Переход на станцию метро "Маяковская" также открыт, ничего опасного не обнаружено. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Она была закрыта с 16:02, поезда проезжали станцию без остановки. "В 16:38 станция метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" открыты", - рассказали в пресс-службе метрополитена.