Ленинградский зоопарк собирает ягоды и овощи для животных. Сотрудники объявили традиционную социальную акцию «Дары осени». Об этом сообщается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

«Зоопарк с благодарностью примет: ветви малины, листья дуба (опад), красную и черноплодную рябины, бруснику, клюкву, облепиху, морковь, тыкву, кабачки, еловые шишки с семенами, любые съедобные грибы и другие дары осени, собранные за чертой города», - говорится в сообщении.

Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время - круглосуточно - без предварительного согласования. Обитатели зоопарка очень ждут вкусных подарков!