В дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене» хотят запретить продажу алкоголя. Законопроект подготовил лидер фракции «Единой России» в петербургском Законодательном собрании Александр Тетердинко. Документ будет внесен в ЗакС в ближайшие дни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Проект закона накладывает полный запрет на продажу спиртных напитков 25 мая, в праздник последнего звонка, а также в день проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса».

Кроме того, частичное ограничение торговли предлагается ввести в дни проведения матчей на «Зенит-арене». Ограничение на розничную продажу алкогольной продукции устанавливается в местах, ограниченных окружностью с радиусом два км с центром на оси главного входа (выхода) для посетителей на стадион.

«Раннее приобщение к алкоголю разрушает несформировавшийся организм подростка, губительно влияет на его психику, приводит к низкому самоконтролю и антиобщественному поведению. Факторами, способствующими злоупотреблению алкоголем в подростковом возрасте, помимо прочего, является доступность алкогольной и спиртосодержащей продукции и асоциальное поведение взрослых», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сказано в тексте документа, в настоящее время аналогичные меры установлены в законодательстве Астраханской, Белгородской, Сахалинской области, Севастополя, Ставропольского края, Чувашской Республики. Ранее в Петербурге не вводилось полного запрета на продажу алкоголя. В дни матчей и выпускных действовали только частичные ограничения.