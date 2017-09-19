Антициклон принесет в Петербург неделю тепла без дождей. Синоптики просят еще немного подождать «бабьего лета». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

«Антициклон усилится после проходящего в эти дни циклона. Сейчас опять будет много дождей, а потом, думаю, что к началу 20-х чисел сентября, – солнце и теплая, а главное, сухая погода нас всех еще порадует. Такие перспективы есть. В районе 22 сентября, к сожалению, дожди еще могут быть, но на фоне повышенного атмосферного давления они будут незначительными», - рассказал он.

«Хочу подчеркнуть, что «бабье лето» – это не один и не два дня, а более продолжительный период. Это период более пяти дней с относительно теплой и, самое главное, сухой погодой. Такую погоду предполагает антициклон, когда мало облаков, пускай ночи прохладные, зато днем солнце нагревает воздух и нет усиления ветра», - также добавил он.

Что касается октября в Северной столице, то ожидают также теплую погоду, однако уже с большим количеством осадков. «Октябрь в целом ожидается теплым, но осадков будет много: 100-140 % от нормы», - резюмировал Колесов.