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Названы самые уютные сады Петербурга

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© Фото: комитет по благоустройству
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    Смольный подвел итоги конкурса «Уютный сад», в нем приняли участие 15 садово-парковых предприятий.

    Названы самые уютные сады Петербурга. Смольный подвел итоги конкурса «Уютный сад», в нем приняли участие 15 садово-парковых предприятий. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

    Сады были представлены в пяти номинациях, лучшими стали: сквер на Манежной площади, сквер ЛМЗ на Среднеохтинском проспекте, сад на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш, сквер на Московском проспекте (от дома 179), а также парк на пересечении Петербургского и Пулковского шоссе.

    В номинации «Уютный сад» победил сквер ЛМЗ на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. В прошлом году в сквере был завершен капитальный ремонт. Зеленая зона до сих пор сохраняет ухоженный вид, обеспечен правильный уход за деревьями, газоны пострижены, садовую мебель и оборудование детских площадок регулярно моют и поддерживают в порядке.

    Украшением сквера в этом году стали пышные цветники и объемные вертикальные композиции. Элемент геопластики в виде холма украшен пестрыми лентами цветов. На высшей точке высажена айва Маулея, цветущая очень рано, в период распускания листвы. В целом цветы и кустарники в сквере подобраны так, чтобы с ранней весны до поздней осени сохранялась яркость и многообразие красок.

    В номинации «Сад цветов» лучшим признан сад, расположенный на пересечении улицы Демьяна Бедного, улицы Ольги Форш и проспекта Просвещения. Сад пестрит настоящими цветочными коврами, 3D-цветники представляют собой причудливую игру объемов, форм и оттенков.

    Всего на площади свыше 1,7 тыс. кв. метров высажено почти 120 тыс. цветов: агератум, ирезине, бегония грацилис - розовая, красная, белая, тагетес оранжевый, желтый, золотистый, антирринум, георгины, сальвия, кохия, петуния, колеус, лобелия, пиретрум, цинерария, цинния, пеларгония и другие.

    Парк на пересечении Пулковского и Петербургского шоссе был признан самым креативным зеленым пространством. На участке создан искусственный рельеф по аналогии с геопластикой арт-сада «Юпитер» в поместье Боннингтон в Шотландии. Зимой 2017 года для устройства холмов в парк завезено около 2,8 тыс. кубометров земли.

    Кроме того, специалисты отремонтировали 2,5 га газонов, высадили крупномерные липы и 25 тыс. цветов-летников. В период активного цветения парк украсили 15 цветочных шаров и зеленые «фонтаны-каскады». На территории обустроена площадка для отдыха, к которой ведет дорожка с деревянным мостиком.

    Ново-Манежный сквер на Манежной площади был представлен в номинации «Исторический сад». В случае с историческими объектами, находящимися под охраной КГИОП, главной задачей садовников становится не поиск новых идей, а бережный уход и сохранение объектов-памятников в первозданном виде.

    Специалисты следят за состоянием зеленых насаждений, ухаживают за газонами, реставрируют садовую мебель. Форма цветников, видовой состав и колористическая гамма растений в петербургских исторических скверах и парках создаются на основе дореволюционных проектов и фотографий. В цветнике на Манежной площади высажено около девяти тыс. цветочных растений.

    В номинации «Сад плюс» лучшим был признан сквер на Московском проспекте между домами 179 и 189. Здесь отремонтированы газоны на площади в 10 тыс. кв. метров, набивные дорожки, заменен бортовой камень. Озеленение в сквере представлено свободными группами на просторных газонах и посадками, подчеркивающими направление движения потоков.

    Сквер украшают березы провислые, липы мелколистные, клены остролистные, которые отличаются высокими декоративными качествами и прекрасно адаптируются к не самым простым условиям мощного Московского проспекта. В сквере есть живописная альпийская горка, миксбордер из многолетников, розарии. Цветовая гамма сочетает в себе как контрастные, так и близкие друг другу оттенки.

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