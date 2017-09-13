Королевство Дания с 2018 года закроет Генконсульство в Петербурге. Также будет закрыто Торговое представительства в Атланте, США. Об этом сообщается на официальном сайте Генконсульства Дании в России.

Со следующего года торгово-экономическими интересами и консульскими вопросами королевства в России займется посольство Дании в Москве. Это произойдет в рамках укрепления датского присутствия в российской столице.

Изменения в структуре датских миссий за рубежом связаны с "глобальными тенденциями развития и запросами бизнес-сообщества".

"Закрытие Генконсульства в Петербурге ни в коей мере не означает отказ от укрепления датско-российских деловых связей. Датский институт культуры будет по-прежнему представлять страну в Петербурге", - рассказали в Генконсульстве Дании в России.