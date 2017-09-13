В Петербурге 13 сентября днем будут сильные дожди. Температура воздуха днем - от 15 до 17 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода, утром и днем дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений 2-6 м/с, вечером северо-западный, западный 4-9 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца был в 06:21, закат будет в 19:27. После заката температура воздуха опустится до плюс 13 градусов, ночью будет без осадков.