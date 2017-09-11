В Петербурге 16 сентября раздадут за пожертвования "осенних" котиков. В "Республике котов" на Литейном, 60, с 12:00 до 22:00 пройдет ежемесячная выставка-пристройство котов и кошек приюта "Второй шанс" и эрмитажных котов.

"В ближайшую уикэнд обрести новый дом и собственного владельца надеются свыше 60 кошек из приютов города. Вход свободный. Приветствуется добровольный благотворительный взнос (донейшн) в поддержку котов и кошек в приютах, еще не нашедших собственный дом", - рассказали в сотрудники приюта.

Петербуржцев ждут десятки самых ярких и необыкновенных котофеев, самых интересных и неповторимых "осенних" окрасов: трехцветные, рыжие, пойнтовые и голубокремовые. "Каждый участник заслуживает внимания и восхищения и, конечно, каждый из ребят очень ждет своего человека и надеется на встречу. Осень - самое время запасаться теплыми пледами и не менее теплыми пушистыми котами", - также добавили в "Республике котов".

В выставке участвуют только взрослые животные. Тем, кто решит приютить одного из участников, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора о пристройстве.