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Смольный просит мусульман не выходить на митинги из-за ситуации в Мьянме

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© Фото: Instagram / @magamgd

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Обращение к мусульманам Петербурга опубликовано на официальном сайте городского правительства.

Смольный просит мусульман не выходить на митинги из-за ситуации в Мьянме. Обращение к мусульманам Петербурга опубликовано на официальном сайте городского правительства:

«Уважаемые братья и сестры! Мы, руководители представительств регионов Российской Федерации, большинство жителей которых исповедует ислам, руководители национально-культурных автономий, объединений и землячеств Петербурга, а также имамы петербургских мечетей и молельных комнат очень обеспокоены событиями в Мьянме.

В последнее время в социальных сетях неизвестные распространяют призывы выйти в Петербурге на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы. Это провокационные заявления, направленные на дестабилизацию социального спокойствия.

Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации. Санкт-Петербург – наш общий дом. Мир, межнациональное и межконфессиональное согласие в городе – это наше общее достояние, и нам нужно его сохранить. Первое, чем мы можем сегодня поддержать мусульман Мьянмы, – это сила молитвы.

Призываем мусульман Петербурга молиться за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих братьев и сестер во всем мире».

Также в обращении говорится, что ситуация в Мьянме будет обсуждаться 15-17 сентября 2017 года на ежегодном молодежном форуме «Санкт-Петербург – территория национального согласия». В рамках Форума 16 сентября в 10:30 состоится круглый стол, посвященный событиям в Мьянме.

В обсуждении примут участие ведущие российские эксперты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также представители основных конфессий, руководители представительств регионов РФ, национально-культурных автономий, объединений и землячеств Петербурга.

3 сентября у посольства Мьянмы прошел стихийный митинг в поддержку мусульманского народа рохинджа, который подвергается преследованиям в Мьянме. Митинг не был согласован с властями, в ходе акции никого не задержали. На следующий день у посольства были задержаны 17 человек.

4 сентября в поддержку рохинджа был проведен митинг в Грозном, на котором выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. На него, по данным МВД республики, пришли более миллиона человек.

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