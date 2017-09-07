На развязке КАД с Московским шоссе перекрыли две полосы движения. Здесь восстанавливают изношенное покрытие проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 7 по 27 сентября закрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.