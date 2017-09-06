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Албин раскритиковал систему парковок в Пулково

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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По его мнению, только заградительными тарифами в зоне терминала ситуацию не улучшить.

Вице-губернатор Игорь Албин раскритиковал систему парковок в Пулково. По его мнению, только заградительными тарифами в зоне терминала ситуацию не улучшить.

С 1 июня был введен заградительный тариф в размере 1000 рублей, взимающийся при условии нахождения автомобилей на территории около аэропорта более 10 минут. Более того, с 1 сентября в случае нахождения в зоне централизованного пассажирского терминала (ЦПТ) более 10 минут взимается плата в размере 700 рублей с 11-й по 30-ю минуту, с 31-й минуты и далее – 700 рублей за каждые 30 минут.

Албин считает, что у пассажиров и водителей вызывает напряжение не только высокий тариф, но и сбои в работе выпускающих шлагбаумов. Кроме того, многие из клиентов аэропорта не знают, что на территории парковочных комплексов Пулково есть возможность оставить автомобиль за 100-250 рублей/час, а для такси действует специальный тариф 20 рублей/час.

«Парковочное пространство Пулково должно быть ориентировано на пассажиров. Необходимо минимизировать территорию парковки личных машин сотрудников аэропорта и отдать эти площади вашим клиентам. Вы выгодоприобретатели и должны создавать комфортные условия для пассажиров. Надо усиливать парковочную службу аэропорта, в том числе техническими средствами «Паркон»», - обратился Албин к «Воздушным Воротам Северной Столицы», которые отвечают за Пулково.

Сейчас парковочный комплекс Пулково насчитывает 2449 парковочных мест, разбитых на четыре парковочные зоны: Р1, P2, P3, P4. Расстояние от Р1 и Р2 до ЦПТ составляет 100-150 метров, от Р3 – менее 300 метров, от Р4 – 500 метров. Между Р4 и ЦПТ регулярно (ежедневно и круглосуточно, с интервалом 15 минут) курсирует автобус, перевозящий всех желающих к/от ЦПТ.

Стоимость пользования парковочным местом составляет от 100 до 250 рублей в час, от 450 до 1000 рублей в сутки и от 2000 до 3500 рублей в неделю. Кроме того, в зоне Р2 установлен специальный тариф – 150 рублей за полчаса. На территории аэропорта организована отдельная парковка для такси (Р7), пользоваться которой могут все таксомоторные компании и индивидуальные перевозчики такси, а также агрегаторы (Яндекс, Gett и др.), плата за которую составляет 20 рублей/час.

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