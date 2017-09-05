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В Кронштадте с нуля восстановят Андреевский собор

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Открытка из собрания Российской Национальной библиотеки
© Фото: kronstadt.ru

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Он был снесен в 1932 году в советской время, на его месте был установлен памятник Ленину.

В Кронштадте с нуля восстановят Андреевский собор. Он был снесен в 1932 году в советской время, на его месте был установлен памятник Ленину. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Ларису Канунникову.

Собор был построен в 1817 году, сейчас на его месте установлен памятный знак с надписью: «Пусть камень сей вопиет к сердцам нашим о восстановлении поруганной святыни».

По словам Ларисы Канунниковой, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже дал добро на то, чтобы создать специальный фонд для сбора средств на восстановление храма. «Это не будут бюджетные средства», – уточнила она.

Воссоздание собора повлечет за собой и изменение окружающего пространства. «Впервые в истории города мы создадим духовную пешеходную зону», – также добавила зампред КГА. В рамках проекта будет восстановлена пешеходная Андреевская улица.

Автором идеи «восстановить дух этого места» стали студенты под руководством архитектурной мастерской Михаила Мамошина. «Святой Иоанн Кронштадтский тут жил, служил в этом храме 53 года, ходил каждый день по Андреевской улице. И мы хотим сделать такую паломническую зону здесь», - объяснила Канунникова.

«В рамках уважения к святым покровителям города. Была проведена большая научная работа, есть археологические находки интересные. И вообще, как вы знаете, поставлена задача вернуть Кронштадту было историческое значение морской жемчужины Петербурга», - резюмировала она.

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