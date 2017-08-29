В Петербурге раскрыли преступную группу по незаконной миграции. Сейчас, 29 августа, в Северной столице идут масштабные обыски по уголовному делу. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Утром оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проводить 11 обысков в квартирах и офисах подозреваемых по делу «Организация незаконной миграции».

По данным издания, обыски еще продолжаются, а в кабинеты следователей на Лиговский проспект, 145, уже доставлены девять человек. Восемь из них – граждане Узбекистана и выходцы из Средней Азии, а также одна петербурженка. Ей вменяется помощь в создании фиктивных фирм, на которые впоследствии оформлялись мигранты, имитируя, что они работают на стройках города.

Приезжие гастарбайтеры не жили по адресам регистрации, не имели необходимых разрешений и, соответственно, не платили налогов. Только за последний месяц группой таким способом было оформлено около 250 человек.

Среди доставленных есть и гражданка Узбекистана, она с весны этого года уже находится под следствием, так как была задержана при попытке дать взятку сотруднику полиции Невского района Петербурга. В прошлый раз ее «поймали» во время рейда по незаконным мигрантам.