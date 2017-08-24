Главгосэкспертиза одобрила проект съезда КАД в Девяткино. Международный автомобильный вокзал включат в состав транспортно-пересадочного узла.

"Пересечение с КАД будет организовано под существующим на трассе путепроводом, а примыкание и отмыкание съездов - путем устройства переходно-скоростных полос на КАД", - рассказали в ведомстве.

Общая протяженность съездов транспортной развязки составит 1438 метров. Проектом предусмотрены пешеходные ограждения и тротуар, совмещенный с велосипедной дорожкой шириной 3,25 метра.

Транспортно-пересадочный узел объединит в себе междугородный и международный автобусный вокзал, железнодорожную станцию, станцию метро, расширенный паркинг для автомобилей, а также магазины.