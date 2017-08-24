Съезд с КАД на Шафировский проспект полностью перекроют. Причиной ограничений стали работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 26 по 28 августа будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Шафировский проспект, а в период с 25 по 29 августа 2017 года будет перекрыта одна полоса на съезде с Шафировского проспекта на внешнее кольцо КАД, по второй полосе будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.