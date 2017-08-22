Российские археологи нашли навершие неординарного человека. Находка может изменить представления о времени появления и развития культуры на Урале. Об этом сообщает «Русская планета».

Найденное навершие - эпохи позднего мезолита, то есть ему около восьми тыс. лет. Его обнаружили сотрудники Института Археологии РАН, Свердловского областного краеведческого музея и Уральского федерального университета.

По словам доцента кафедры археологии и этнологии исторического факультета УрФУ Любови Косинской, каменное навершие - очень редкое изделие. Это плоская дисковидная галька с пробитым в центре отверстием и с выгравированным с двух сторон узором.

«На Урале таких галек найдено штук пять от силы. Считалось, что предыдущие находки относятся к более позднему периоду - неолиту или бронзе. Причем эти навершия были найдены в неясном контексте - на стоянках с перемешанными слоями, и датировать их точно не было возможно», - рассказала Косинская.

Данная находка - «эксклюзивная». И, по мнению Косинской, принадлежавшая человеку весьма неординарному. «Это символическая вещь, шириной примерно 15 см, из области духовной культуры, так как гравированные диски относятся не к бытовой среде. Подобные предметы, еще и с узорами, были очень редкими, и считается, что это статусные вещи. Их владелец, вероятно, был не рядовым человеком, а лицом высокого ранга» - пояснила Любовь Косинская.