На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют полосу движения. Причиной ограничения движения станет ликвидации колейности покрытия дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 23 по 26 августа будет закрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, по второй полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зеленый Город». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.