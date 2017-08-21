В Петербурге с 21 августа исчезла улица Пролетарской Диктатуры. Смольный вернул ей историческое название - Лафонская. Соответствующий указ подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Решение о переименовании было принято Топонимической комиссией 30 июня. При этом расположенная на данной улице площадь Пролетарской Диктатуры свое название не изменила.

Улица тянется от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка. Название "улица Пролетарской Диктатуры" она получила в 1952 году.

До этого, в течение почти 90 лет, улица носила название Лафонская. Она была так названа в честь одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц.