В России заработала "горячая линия" для обращений о поборах в школах

В России заработала бесплатная "горячая линия" для обращений о поборах в школах. Жалобы от родителей учащихся принимает Общественная палата (ОП). Об этом сообщает РИА "Новости".

В ОП объяснили, что открыли "горячую линию", так как в СМИ участились сообщения о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы, в частности, парты, учебники, компьютеры, шторы; в этом же списке - подарки учителям и сбор средств на ремонт и охрану.

При этом действующим законодательством РФ гарантируется право каждого человека на образование, которое должно быть предоставлено бесплатно.

"Граждане могут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы", - отметили в ОП

Инициатор "горячей линии", первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова считает, что эта мера поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году.

Номер "горячей линии": 8-800-737-77-66. Позвонить можно с девяти утра до шести вечера с понедельника по четверг и до 16:45 в пятницу.