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Съезд с КАД на Пискаревский проспект полностью перекрыли

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© Фото: Instagram / @yanchik_che

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Причиной ограничений стали работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Съезд с КАД на Пискаревский проспект полностью перекрыли с 16 по 20 августа. Причиной ограничений стали работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в сторону деревень Новая и Рыбацкое Красногвардейского района Петербурга», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Здесь установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать другие открытые для движения съезды данной транспортной развязки.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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