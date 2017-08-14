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Ботанический сад Петербурга просит помочь с кормом для кошек

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Также сотрудники БИН РАН просят петербуржцев не подбрасывать на порог котят.

Ботанический сад Петербурга просит помочь с кормом для кошек. Об этом сообщается на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

"Будем рады принять кошачий корм. Вы можете помочь однократно или стать попечителем кошки на какой-то срок. По всем вопросам обращайтесь: + 7 (921) 751-86-01 (Лариса) и в экскурсбюро", - пишут сотрудники БИН РАН.

Также в саду просят петербуржцев не подбрасывать на порог котят. "Близится осень и время, когда к нам в сад начинают подбрасывать кошек. Убедительно просим не поступать так! Во-первых, все кошачьи вакансии заняты, увеличение их числа ставит под угрозу популяцию певчих птиц. Во-вторых, садоводам и экскурсоводам тяжело выкраивать средства на лечение и корм животным", - говорится в сообщении БИН РАН.

Фото: vk.com/botsad_spb

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