На Дворцовой впервые прошел смотр подразделений Росгвардии (ФОТО)

На Дворцовой площади впервые прошел торжественный смотр и развод подразделений Росгвардии перед заступлением на службу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Около Зимнего дворца утром 11 августа выстроились около 500 сотрудников СОБРа, ОМОНа, авиационного отряда спецназначения, вневедомственной охраны, а также были привезены 70 единиц спецтехники.

Гостями смотра стали представители Смольного, администрации Ленобласти и силовых ведомств СЗФО. Смотр принял командующий Северо-Западным ордена Красной Звезды округом войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин.

"То, что вы видите – ежедневное утреннее мероприятие, которое проходит во всех подразделениях гвардии. Проверяется снаряжение, вооружение. В отдельных случаях проводится отработка практических приемов. После этого личный состав заступает на службу", - цитирует Захаркина "Фонтанка.ру".

По его словам, подобные мероприятия очень важны для сотрудников. Гвардейцы, подчеркнул Захаркин, "должны хорошо понимать, что именно они защищают". Руководил смотром и разводом начальник Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Андрей Бакуменко.

В ходе смотра были награждены особо отличившиеся сотрудники. После этого все подразделения совершили торжественный марш по Дворцовой площади на технике, которая ехала с включенными проблесковыми маячками.

Прямо с Дворцовой сотрудники Росгвардии отправились на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Петербурге, Ленобласти и прилегающей акватории.