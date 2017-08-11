  • 11 Август 2017
USD 12.08.2017 60.1873 +0.2575
USD ММВБ 14:17 60.12350  
EUR 12.08.2017 70.7502 +0.4825
EUR ММВБ 14:17 70.7370  
Нефть($) 11.08.2017 51.60 0.48
Нефть(p) 11.08.2017 3105.66 +42.05

На Дворцовой впервые прошел смотр подразделений Росгвардии (ФОТО)

Автор:


© Фото: Вероника Перминова / "Петербургский дневник"
    следующая

    Темы дня

    Около Зимнего дворца выстроились около 500 бойцов, а также были привезены 70 единиц спецтехники.

    На Дворцовой площади впервые прошел торжественный смотр и развод подразделений Росгвардии перед заступлением на службу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

    Около Зимнего дворца утром 11 августа выстроились около 500 сотрудников СОБРа, ОМОНа, авиационного отряда спецназначения, вневедомственной охраны, а также были привезены 70 единиц спецтехники.

    Гостями смотра стали представители Смольного, администрации Ленобласти и силовых ведомств СЗФО. Смотр принял командующий Северо-Западным ордена Красной Звезды округом войск национальной гвардии РФ Сергей Захаркин.

    "То, что вы видите – ежедневное утреннее мероприятие, которое проходит во всех подразделениях гвардии. Проверяется снаряжение, вооружение. В отдельных случаях проводится отработка практических приемов. После этого личный состав заступает на службу", - цитирует Захаркина "Фонтанка.ру".

    По его словам, подобные мероприятия очень важны для сотрудников. Гвардейцы, подчеркнул Захаркин, "должны хорошо понимать, что именно они защищают". Руководил смотром и разводом начальник Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Андрей Бакуменко.

    В ходе смотра были награждены особо отличившиеся сотрудники. После этого все подразделения совершили торжественный марш по Дворцовой площади на технике, которая ехала с включенными проблесковыми маячками.

    Прямо с Дворцовой сотрудники Росгвардии отправились на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Петербурге, Ленобласти и прилегающей акватории.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в августе

      Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

      читать далее →

      Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

      В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

      Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.07.17
      В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
      27.07.17
      Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
      25.07.17
      Чем может помочь опытный юрист?
      25.07.17
      Цветы в интернет-магазине
      24.07.17
      Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
      24.07.17
      Как создать крепкую интернациональную семью?
      21.07.17
      «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
      20.07.17
      Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram