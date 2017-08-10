Появилось приложение для планирования встреч в «Сапсане»

Разработчик Роман Василенко совместно с петербургской дизайн-студией Molinos создал приложение Two Capp для планирования встреч в «Сапсане». С его помощью также можно находить друзей и устанавливать деловые контакты прямо во время рейса. Об этом сообщает издание «Собака».

По словам Василенко, он регулярно перемещается между двумя столицами на «Сапсане», который уже успел стать ему домом, местом отдыха и работы, то идея о создании подобного приложения не заставила себя долго ждать.

«Мне всегда хотелось проводить эти четыре часа в пути с максимальной пользой. А что может быть лучше встречи с будущим партнером, бывшим коллегой или потенциальным контрагентом? Так и появилась идея создать простой и удобный сервис для нетворкинга в «Сапсане», - рассказал он.

Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе iOS и Android.