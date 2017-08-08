Названы города, откуда чаще всего переезжают в Петербург. Исследование провел "Деловой Петербург" совместно с Socialdatahub, были проанализированы более восьми млн аккаунтов "ВКонтакте".

Первую строчку рейтинга занимает Москва, следом за ней идут Мурманск, Омск и Архангельск. В первую десятку также вошли Владивосток, Великий Новгород, Норильск, Псков, Хабаровск и Северодвинск (Архангельская область).

На 1 января 2017 года в Петербурге зарегистрировано 5 млн 281 тыс. 579 человек. Процесс миграции населения внутри страны активизировался в начале 90-х. Дальний Восток и города крайнего Севера, куда раньше ехали за "длинным рублем", стали регионами оттока населения.

Миграция в основном носит трудовой характер, люди покидают провинцию и едут в большие города в поисках более высокооплачиваемой работы. Отследить такие передвижения методами государственной статистики трудно из-за того, что не все приезжие регистрируются по месту жительства.