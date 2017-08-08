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В Ботаническом саду Петербурга зацвела самая большая в мире кувшинка

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© Фото: vk.com/cat4legs

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Именно так принято называть растение Виктория амазонская.

В Ботаническом саду Петербурга зацвела самая большая в мире кувшинка. Именно так принято называть растение Виктория амазонская. Об этом рассказала пользователь "ВКонтакте" Ксения Григорьева.

"Наконец! Застала цветение Виктории амазонской в Ботаническом саду. Коварная кувшинка обманывала меня столько раз, что я уже особо и не надеялась. И сколько бы ни говорили, что листья у нее не менее интересны, чем цветы - нет, нет и еще раз нет, листьями я уже наелась.И бутонами тоже, поэтому в этот раз специально выжидала вчера, размышляя, не спрятаться ли в оранжерее на ночь", - рассказала Ксения Григорьева.

Виктория амазонская, которую также называют Виктория регия - огромное травянистое растение. Ее листья могут достигать трех метров в диаметре и на нех спокойно может поместиться взрослый человек. Такую массу они могут удерживать за счет необычных полых ребер, которые усиливают лист. К тому же края у кувшинки загнуты вверх, что позволяет им не тонуть.

Нижняя часть листа Виктории регии вся покрыта шипами. Они защищают растение от травоядных животных и рыб. Виктория амазонская прекрасно приспособилась к жизни во влажном тропическом климате Южной Америки. Кувшинки усыпаны специальными отверстиями, через которые растение избавляется от лишней влаги.

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