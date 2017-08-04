Съемки двух фильмов 5 и 6 августа перекроют Дворцовый мост. Об этом сообщили в комитете по транспорту Смольного.

Оба дня с 04:50 до 08:00 в связи с проведением АО «Ленфильм» съемок художественного фильма «Увидимся скоро» движение транспортных средств по Дворцовому мосту будет прекращено.

Также в это время будут снимать фильм «Баржа-725», которая затонула в 1941 году, эту катастрофу историки иногда называют «ладожский «Титаник».

Из-за съемок 5 и 6 августа изменятся маршруты четырех троллейбусов. Маршрут №1 будет следовать от Хасанской улицы до Адмиралтейского проспекта, троллейбус №7 - от Таллинской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Маршрут №10 будет ходить от Таллинской до Адмиралтейского проспекта, а заодно от улицы Кораблестроителей до площади Морской Славы. Троллейбус №11 будет работать на двух участках: от улицы Тухачевского до Адмиралтейского проспекта и от улицы Кораблестроителей до площади Морской Славы.