В Петербурге появятся 1,5 тыс. "умных остановок"

В Петербурге в ближайшие три года появятся 1,5 тыс. "умных остановок". Разработкой программы по оснащению Северной столицы инновационными остановками займется комитет по транспорту поручено по поручению вице-губернатора Игоря Албина.

Сто из них установят к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Сейчас в Петербурге в тестовом режиме работает лишь одна "умная остановка", ее установили у Гостиного двора в ноябре 2016 года.

На остановке есть встроенное информационное табло, терминал, бесплатная зарядка для мобильных устройств, а также Wi-Fi. Кроме того, остановка оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения, которые передают съемку напрямую в отдел полиции.