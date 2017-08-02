День ВДВ ограничит движение транспорта в центре Петербурга

День воздушно-десантных войск, который празднуется 2 августа, ограничит движение транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Сегодня с 11:00 и до 13:00 будет невозможно проехать по Миллионной улице - от Дворцовой до Суворовской площади, а также по проезду вдоль Марсова поля - от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Ветераны ВДВ по традиции соберутся на Дворцовой площади. В полдень с бастиона Петропавловской крепости дадут залп, извещающий о начале шествия десантников по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле.