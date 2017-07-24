На Дальневосточном проспекте с 27 июля ограничат движение транспорта. Причиной ограничений на несколько недель станут дорожные работы, которыми занимается ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой". Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 27 июля на один день будет ограничено движение транспорта по Дальневосточному проспекту на участке от Народной улицы до улицы Новоселов.

С 23:00 28 июля до 23:00 29 июля и с 23:00 4 августа до 23:00 5 августа закрывается направление движения по Дальневосточному проспекту от Народной улицы к улице Новоселов.

С 23:00 29 июля до 06:00 31 июля и с 23:00 5 августа до 06:00 7 августа полностью будет перекрыт участок от улицы Тельмана к Народной улице.

С 31 июля по 4 августа, с 7 по 11 августа, с 12 по 13 августа и с 14 по 20 августа будет ограничено движение на участке от улицы Тельмана до улицы Новоселов.

С 29 июля по 4 августа, с 5 по 11 августа, с 12 по 13 августа будет ограничено движение на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана.

С 14 по 20 августа движение транспорта по улице Тельмана в створе Дальневосточного проспекта будет полностью перекрыто.