МЧС предупреждает о грозе в Петербурге 24 июля. Температура воздуха днем - от 18 до 20 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца был в 04:21, закат будет в 21:48. После заката температура воздуха опустится до плюс 14 градусов, небо просветлеет, а дожди к ночи прекратятся.