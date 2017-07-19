МВД вернуло автоинспекторам право останавливать машины вне постов

МВД России вернуло автоинспекторам право останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Об этом сообщает "Интерфаск" со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Горового.

"Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов", - сказал Горовой на совещании у президента РФ с членами правительства.

По его словам, "транспортная логистика и география нашей страны говорит о том, что это было ошибкой с нашей стороны - этот нормативный документ".

Согласно действующему приказу МВД России номер 297, инспектор имеет право остановить автомобиль для проверки документов и перевозимого груза только на стационарных постах ДПС.

Кроме того, запрещается тормозить машины без необходимости. Остановка транспортных средств в других местах допускается только в "период проведения специальных мероприятий".