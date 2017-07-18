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Минобороны РФ рассекретило документы 1944-1945 годов об освобождении Польши

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Освобождение Польши от фашистов
© Фото: io.ua

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В них говорится, что Красная армия активно помогала участникам Варшавского восстания, хотя до сих пор считалось, что СССР его не поддержал.

Министерство обороны РФ рассекретило документы 1944-1945 годов об освобождении Польши. В них говорится, что Красная армия активно помогала участникам Варшавского восстания, хотя до сих пор считалось, что СССР его не поддержал. Об этом сообщают «Известия».

Большая территория Польши была освобождена в ходе двух наступательных операций Красной армии - плана «Багратион», когда РККА вышла на реку Вислу, и Висло-Одерской стратегической наступательной операции.

Документы, рассекреченные Минобороны, в основном касаются второй операции. В ее ходе были освобождены Варшава, центральные и западные воеводства, входящие в современную Польшу. Немецкая армия сражалась на польской территории ожесточенно - генералы вермахта понимали, что там пролегает самый короткий путь к Берлину.

Минобороны рассекретило документы 1-го Украинского фронта, куда входили восемь армий общей численностью 372 тыс. 750 человек. Потери личного состава с 1 по 30 января 1945 года составили: убитыми - 18 тыс. 531 человек и ранеными - 64 тыс. 318 человек.

В информационной справке политуправления 1-го Украинского фронта говорится о том, как встречали Красную армию в городах Тарнув, Зелув, Бжезне, Мехув, Буско и Сухеднюв.

Начальник политуправления 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майор Яшечкин отмечает, что подавляющее большинство польского населения повсеместно встретило Красную армию как освободительницу. «Представители всех слоев» в благодарность за освобождение «приглашали бойцов и офицеров к себе в квартиры, чтобы отдохнуть, и для угощения».
Фото: «Известия»
 

В Тарнуве жители вышли встречать войска Красной армии, когда весь город находился под обстрелом. Люди вывешивали красные флаги наравне с польскими. С 18 января по 1 февраля 1945 года в городе прошли три митинга. Митингующие бурно и продолжительно аплодировали и кричали: «Да здравствует наша освободительница - героическая Красная армия!», «Да здравствует польско-советская дружба!» На митинге в городе Зелув, как сказано в документах, «многие плакали».

В городе Сухеднюве похороны советских летчиков превратились в «мощную демонстрацию любви и благодарности к Красной армии». Польские девушки и дети несли огромное количество венков и живых цветов. На венках были надписи: «Героическим советским летчикам от польских девушек», «От благодарных детей - своим освободителям».

Начальник политотдела 60-й стрелковой Севской дивизии гвардии полковник Погорелый в донесении от 23 января 1945-го пишет о причинах нелюбви к немецким оккупационным властям. Он приводит слова Сабины Курвевской, которая рассказывала, как гитлеровцы закрывали школы для поляков, называли крестьян «польскими свиньями», а в селе Гуск местные жители вспоминали, что поляков стегали розгами за то, что они осмеливались не снимать шапки в присутствии офицеров вермахта.
Фото: «Известия»
 

В городе Мехуве священник Точик сказал: «Костелы Польши не будут разрушаться. Молодежь может свободно ходить в школы. И это все дала нам Красная армия». Среди документов также есть обращение командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Зыгмунта Берлинга к Сталину, где он говорит о том, что «в сердце польского народа вечно будет жить горячая благодарность великому советскому союзнику».

При этом в донесении политотдела 1-го Белорусского фронта о ситуации в освобожденном польском городе Радом и Варшаве от 18 января 1945 года говорится, что «в отношениях населения к нам замечается сдержанность». Причина - пропагандистская и агентурная работа с местным населением Армии крайовой, а также польского правительства в Лондоне.

В рассекреченных документах есть свидетельства помощи восставшим. В частности, наши истребители отгоняли летчиков люфтваффе от города. В донесениях 1-го Белорусского фронта говорится, что только в ночь на 22 сентября 1944 года наша авиация сбросила восставшим десятки тонн грузов - автоматы, противотанковые ружья и патроны к ним, а также еду.

В рассекреченных документах описано, как выглядела Варшава после освобождения. Расстрелянные немцами жители сотнями лежали в придорожных рвах. В рапорте командующего 1-го Белорусского фронта маршала Советского Союза Георгия Жукова говорится, что гитлеровцы «с жестокостью изощренных садистов» разрушали квартал за кварталом. Красноармейцы, видевшие сгоревшую Белоруссию, писали, что «такой нищеты, какая царит среди поляков», никогда не встречали. На восстановление страны были потрачены десятилетия.
Фото: «Известия»

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