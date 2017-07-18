ГУП «ТЭК СПб» 18 июля проверит на прочность теплосети в Красносельском районе. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.
Будут проверены теплосети от 6-Красносельской котельной. Испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц: Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, Народного Ополчения.
Предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с 22 мая. По состоянию на 17 июля из 261 испытания завершено 251.